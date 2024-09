Sciopero lunedì 30 settembre: l’elenco dei treni garantiti da Trenord, gli orari e le fasce di garanzia Giornata di disagi per chi sposta con i treni in Lombardia per lavoro, studio o semplice svago per una mobilitazione in programma dalle 3 del 30 settembre alle ore 2 di martedì primo ottobre 2024. Ecco cosa sapere