Sciopero di mezzi pubblici venerdì 7 luglio: modalità e orari. E a Milano?

Milano, 4 luglio 2023 – Ancora un venerdì di passione per i trasporti pubblici. Il venerdì prossimo, 7 luglio, l'Organizzazione sindacale Confail Faisa ha indetto uno sciopero della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 8:30 e quelle alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account [email protected]

I motivi

Ecco le motivazioni a base della vertenza dell'organizzazione sindacale: per rivendicare la mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto; per la sicurezza sul lavoro, l'orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione.

Comunicato Atm

Anche aTm conferma lo sciopero. “ Venerdì 7 luglio i- si legge sul sito dell’azienda - l sindacato CONFAIL FAISA ha proclamato uno sciopero del trasporto pubblico locale a livello nazionale. A Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18.

Treni fermi

E settimana prossima, giovedì 13 luglio, a rischio saranno i treni. I sindacati hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di Trenitalia e di Italo. Le due distinte ma identiche azioni di protesta figurano nel calendario degli scioperi della Commissione di garanzia, proclamate entrambe il 21 giugno. Lo stop, indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal, Orsa Trasporti, coinvolgerà il personale delle due aziende di trasporto ferroviario dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di venerdì 14.