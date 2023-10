Sciopero dei taxi oggi, anche a Milano auto bianche ferme per 24 ore

Milano, 10 ottobre 2023 - All’indomani dello sciopero dei mezzi che ha creato non pochi disagi ai pendolari, oggi si prospetta una giornata di passione per chi si sposta in taxi a causa della protesta dei conducenti delle auto bianche che incroceranno le braccia per 24 ore in tutta Italia. USB-TAXI, insieme ad altre sigle sindacali, protesta contro la misura prevista dal Decreto Asset che, all'articolo 3, impone un aumento del 20% delle licenze taxi nelle città metropolitane. Contestate anche le nuove regole sulla doppia guida e sulla possibilità di ottenere una licenza temporanea.

I motivi della protesta

"Inopportuno è la definizione più elegante per questo Decreto e ce ne renderemo conto quando con il più classico scaricabarile gli enti locali e il Governo si rimpalleranno le responsabilità dell'incremento delle licenze senza nessun dato concreto - si legge in una nota -. Questo comporta anche nel caso dei Taxi l'introduzione di un meccanismo di attacco al 'salario’ dove la riduzione del potere d'acquisto del lavoro a seguito dell'aumento del costo della vita, non è compensata da un reale aggiornamento del reddito del lavoratore, anzi addirittura viene diminuita. La tariffa taxi infatti dovrebbe essere seguire almeno gli aumenti ISTAT, seguendo un indice specifico (FOI), che invece viene dimenticato lasciando le tariffe ferme per anni. Non è sicuramente l'intento di 'aiutare’ l'utenza la motivazione, quando piuttosto per evitare che le vere responsabilità della domanda inevasa ricadano sui Comuni o sui tagli del Governo”.

Lo sciopero selvaggio del 28 settembre

Il 28 settembre scorso davanti alla stazione Centrale di Milano, i tassisti hanno improvvisato uno sciopero selvaggio subito dopo l'approvazione del Dl Asset al Senato. Un provvedimento fortemente contestato dai tassisti milanesi, contrari al "cumulo delle licenze" in città, dove Palazzo Marino ha già avanzato richiesta di mille licenze in più alla Regione, esattamente il 20% in più del parco attuale auto di 5mila.