Sciopero aerei sabato 15 luglio, voli garantiti da Linate e Malpensa

Milano, 14 luglio 2023 - Sabato 15 luglio 2023 di passione per chi deve volare magari con “destinazione vacanza” per uno sciopero. Oltre mille voli a rischio, nazionali e internazionali. Gli orari dello sciopero riguarderanno i viaggi previsti nelle fasce orarie dalle 10 alle 18, ma saranno inevitabili le ricadute su tutti i voli della giornata, con ritardi e cancellazioni.

Diversi orari di sciopero

Diverse le agitazioni: quella indetta dai Cobas dalle 13 alle 17 tra i dipendenti Enav di Roma e Milano e quella nazionale del settore handling, dalle 12 alle 16, indetta da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, e per 24 ore dalla Cub Trasporti. A queste astensioni dal lavoro di è aggiunta quella USB di 24 ore del trasporto aereo e dell'indotto e del personale di alcune compagnie aeree.

Linate e Malpensa

Sono circa 80 i voli cancellati negli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa tra arrivi e partenze a causa dello sciopero nazionale indetto da Usb e Cub. Non dovrebbero esserci particolari disagi nei due scali in quanto, come avviene ormai da tempo, i passeggeri sono stati avvisati dalle compagnie e hanno potuto così riprogrammare i propri spostamenti. Enac ricorda che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Inoltre informazioni dettagliate sull'operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento. Altre informazioni sui voli e operatività sul sito di Sea aeroporti Milano.