Sciopero mezzi pubblici Atm: la situazione sulle linee della metropolitana e di superficie

Milano, 27 novembre 2023 – Sciopero dei mezzi pubblici: da Atm arrivano notizie confortanti per i pendolari. Alle 18, orario in cui sarebbero potuti iniziare i disagi, secondo il programma stabilito in seguito alla “mezza precettazione” disposta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, tutte le linee della metropolitana milanese, dalla 1 alla 5, risultano essere in servizio.

A Milano, tutte le linee metropolitane sono aperte. Il traffico in alcune zone potrebbe ritardare il viaggio di bus, tram e filobus. Trovate aggiornamenti sulla app. pic.twitter.com/ClemU4qna2 — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) November 27, 2023

Lo comunica Atm, l’Azienda di trasporti milanese, sul suo profilo X. In superficie alcune linee di bus, tram e filobus potrebbero subire rallentamenti a causa del traffico. L’agitazione, proclamato dal sindacato Al Cobas, durerà fino alle 22. Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti, invece, hanno scelto di rimandare lo sciopero a venerdì 15 dicembre.