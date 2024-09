Sciarpe abbraccia-tronchi: "Gesto d’affetto per il verde dopo lo strazio degli alberi"

La tromba d’aria dell’estate 2023 abbattè, o rese necessario abbattere poi per motivi di sicurezza, trecento alberi in città. Oggi un progetto di "yarn bombing" veste tronchi e filari di colore e di "abbracci": sciarpe in lana e cotone "per abbellire parti del centro urbano, per omaggiare il verde, così importante. E per compensare, almeno simbolicamente, quello che si è perduto". I "graffiti a maglia" che da qualche giorno cingono i tronchi di una trentina di alberi a filare dell’abitato sono opera delle donne de "L’Altrofilato", virtuose di lavoro a unicinetto e a maglia, già autrici di colorate installazioni che hanno abbellito la città e lanciato messaggi: fra gli ultimi lavori l’albero di Natale al parco e un arazzo contro la violenza alle donne.

Il gruppo conta una ventina di socie, il "laboratorio" di tessitura è, due volte la settimana, in biblioteca. La genesi del progetto "Abbracci". "Avevamo “in casa” - così la responsabile del gruppo Caterina Accurso - degli scampoli, quadrati di stoffa e lana, avanzati dall’ultima realizzazione. Materiale già pronto, che volevamo utilizzare". Ed ecco lo "yarn bombing", forma di street art contemporanea che consiste nel vestire spazi urbani con manufatti a lana e uncinetto. Il Paese natale l’Olanda. A Gorgonzola la scelta è caduta sugli alberi, trenta all’incirca in tutto, nei quartieri di Cascina Antonietta e Villa Pompea, al parco del cimitero storico e lungo l’alzaia del naviglio Martesana. "Per la collocazione degli abbracci - così Caterina - vi sono state anche delle indicazioni: abbiamo scelto quartieri un po’ meno centrali. E vestito gli alberi a gruppi, per un migliore colpo d’occhio". Un omaggio agli alberi sacrificati un anno fa alla furia del vento: "Sicuramente. Ma anche un messaggio ecologico, il verde va protetto".