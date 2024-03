Schlein insiste:: "Mezzi gratis per i giovani"

L’attuale "modello di sviluppo si è rivelato completamente insostenibile e la mobilità nelle nostre città va assolutamente ripensata guardando alle buone pratiche delle nostre amministrazioni, ma anche guardando ad altri Paesi europei". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein (nella foto) ieri all’ora di pranzo in un videocollegamento con il Forum della Mobilità urbana e città sostenibili che si svolge a Milano. "Dobbiamo imparare gli uni dagli altri per non cedere di un millimetro sulla retorica della destra che guarda al passato e non dà soluzioni per il futuro – continua la numero uno dei democratici –. Io credo che dobbiamo insistere molto anche sulle vie per rendere gratuito il trasporto pubblico per i giovani. Non è una idea astratta, ci sono territori dove lo stiamo già facendo, parlo dell’Emilia-Romagna dove lo abbiamo fatto durante la pandemia".

Non solo. Schlein parte alla carica anche su un altro nodo legato ai trasporti: "Dobbiamo alzare la voce verso questo Governo che non sta investendo risorse adeguate sul trasporto pubblico locale. Abbiamo bisogno di molto di più, anziché di ministri che pensano di potere imporre dalla loro poltrona romana il limite di velocità in tutte le città". La segretaria del Pd, infine, invita l’esecutivo nazionale a "dare più ascolto ai Comuni e capire quali incentivi mettere in campo. A me piace molto il modello delle città 30 su cui alcune città stanno lavorando, come ad esempio Bologna, per aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti, lo sosteniamo anche a fronte di un attacco del ministro dei Trasporti Matteo Salvini".