Schianto sul Sempione Scontro tra moto e auto Perde la vita a 42 anni

di Roberta Rampini

L’impatto violento contro l’auto non le ha lasciato scampo: è sbalzata dalla moto facendo un volo di alcuni metri e impattando sull’asfalto. L’ennesima vittima della strada si chiamava Linda Ferrigno, 42 anni di Parabiago. L’ennesimo incidente stradale mortale è successo ieri mattina sulla statale del Sempione, all’altezza di Pogliano Milanese.

Erano circa le nove e trenta, secondo quando ricostruito dalla polizia locale del comando unico Pogliano-Nerviano, la donna era in sella alla sua moto e andava in direzione di Rho quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con una macchina di grossa cilindrata che proveniva dalla direzione opposta. L’auto avrebbe centrato in pieno la moto. Tutto è successo in pochi istanti, nessuno dei due mezzi è riuscito ad evitare lo scontro, sull’asfalto non ci sarebbero segni di frenata.

Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112. Le condizioni della 42enne sono apparse subito molto gravi, era a terra immobile, in mezzo alla carreggiata. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, l’elisoccorso, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

Purtroppo i sanitari hanno soltanto potuto constatare il decesso della donna. Illeso ma sotto choc il conducente dell’auto che è stato ascoltato dagli agenti per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Al vaglio ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di un esercizio commerciale situato poco distante. L’uomo è indagato per omicidio stradale. Per consentire agli agenti di fare i rilievi del caso, il tratto della statale dal confine con Nerviano alla via Lainate, è stato chiuso al traffico per tutta la mattinata. Sulla statale si sono create lunghe code in entrambe le direzioni, ma anche sulle strade urbane alternative. L’incidente è successo a un centinaio di metri dal punto in cui, lo scorso 17 marzo, Iuri Lapicus, 27 anni, noto campione di arti marziali miste, mentre era in sella alla sua moto aveva perso il controllo ed era caduto sull’asfalto.

Lo sportivo era morto dopo tre giorni di coma.