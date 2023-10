Schianto nella notte tra auto e moto: gravissimo un uomo di 42 anni

Milano, 29 ottobre 2023 – Ancora un incidente stradale a Milano con vittima un motociclista.

Grave incidente nella notte a Milano che ha coinvolto un'automobile e una moto che si sono scontrate in via Sebenico, all'altezza con l'incrocio in via Volturno in zona Isola, verso le 2.

L'impatto, secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, potrebbe essere stato causato da una mancata precedenza ma gli accertamenti sono ancora in corso.

L'uomo che viaggiava sulla moto, un 42enne, ha riportato gravi ferite e un trauma cranico ed è stato ricoverato in gravi condizioni, in codice rosso, all'ospedale Niguarda.

Le persone che viaggiavano sulla macchina, due uomini di 30 anni, non hanno invece riportato gravi ferite e sono stati portati in ospedale in codice verde.