Schianto fatale contro un’auto. Scooterista perde la vita

Uno scontro dalla dinamica in apparenza banale, ma dalle conseguenze letali. Roberto Spanu (nella foto), operaio 45enne residente a Cura Carpignano, è morto per lo scontro del suo scooter contro un’auto, ieri verso le 11 al semaforo dell’incrocio tra via Ferrini e le vie Parco Vecchio e San Paolo. L’esatta dinamica deve ancora essere accertata dalla polizia locale di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione sembrerebbe che entrambi i mezzi fossero regolarmente passati con il verde, percorrendo via Ferrini nelle opposte direzioni di marcia, lo scooter dalla periferia e la Fiat 500 dal centro cittadino.

L’auto però avrebbe dovuto svoltare a sinistra verso via Parco Vecchio. Pare che lo scontro sia avvenuto a bassa velocità, secondo alcune testimonianze raccolte sul posto sembrerebbe persino che l’auto fosse ferma al centro dell’incrocio. Sta di fatto che c’è stata la collisione tra i due mezzi, con lo scooter finito a terra e il 45enne trovato dai soccorritori già privo di conoscenza. Purtroppo vana la corsa dell’ambulanza in codice rosso, all’arrivo in ospedale è stato constatato il decesso. La vittima, anche se ora residente a Cura Carpignano, era cresciuta al quartiere Vallone e aveva a lungo abitato a poche centinaia di metri proprio da quell’incrocio. Ed era molto conosciuto nella zona, tanto che il suo scooter a terra sarebbe stato subito identificato da qualche residente. Sul posto, quando ancora c’erano i vigili impegnati nei rilievi, è arrivato anche un famigliare, che poco dopo ha avuto la tragica notizia della morte dall’ospedale. Anche su alcuni gruppi social locali è in breve circolata l’identità del coinvolto nell’incidente e poi si sono aggiunti i messaggi di cordoglio per la drammatica e inaspettata perdita. Ieri sera in pizzale Torino, tradizionale luogo di ritrovo del Vallone, tanti suoi amici si sono incontrati per uno spontaneo momento in suo ricordo, tra lacrime e abbracci.