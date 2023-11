Schiaffi e schizzi d’acqua sul viso ai neonati del suo asilo nido: educatrice condannata per maltrattamenti

Cerro al Lambro (Milano) – Un'educatrice di 54 anni, titolare all'epoca dei fatti dell'asilo nido di Cerro al Lambro (Milano) è stata condannata dal tribunale di Lodi a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni di 8 bambini dai sette ai diciotto mesi che frequentavano la struttura.

Il Comune, proprietario dei locali, si è costituito parte civile e si è visto riconoscere un risarcimento di 5mila euro. Mille euro invece per ciascuna delle 8 famiglie costituite in rappresentanza dei figlioletti più spese legali. Gli episodi contestati si sono verificati tra ottobre 2018 e novembre 2020, e consistevano in schiaffi, schizzi di acqua sul viso e in un caso anche alimentazione forzata di alcuni bocconi di frutta.