Correre a Milano in inverno: i cinque percorsi imperdibili

Quando le temperature scendono e le giornate si accorciano, molti runner potrebbero sentirsi scoraggiati all’idea di uscire a correre. Tuttavia, l’inverno è un periodo perfetto per continuare a mantenersi in forma e migliorare la propria resistenza, magari esplorando luoghi iconici di Milano che offrono percorsi adatti a tutti i livelli. Con un abbigliamento adeguato e un riscaldamento mirato, correre nei mesi freddi può rivelarsi un’esperienza gratificante. Scopriamo insieme i 5 migliori luoghi di Milano per il running invernale, tra parchi e strutture iconiche.

Per godersi al meglio l’esperienza di corsa durante l’inverno, è importante scegliere un abbigliamento tecnico adeguato. Prediligi capi termici, antivento e traspiranti, utili a mantenere il calore senza far sudare eccessivamente il corpo.

Non dimenticare guanti, cappello e scaldacollo per proteggere le parti più esposte e, soprattutto, presta attenzione alla qualità delle scarpe: in inverno, un buon grip è fondamentale per evitare scivolamenti su superfici umide o ghiacciate.