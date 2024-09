Salomon Running Milano, la carica dei 2.500: ecco i risultati

Milano, 29 settembre 2024 – In una domenica autunnale, baciata dal sole e caratterizzata da una temperatura ideale per correre si è disputata la Salomon Running Milano, l’Urban Trail più amato d’Italia e capace, da 14 anni, di raccontare la città meneghina in una maniera inconsueta e unica.

L’evento, curato da A&C Consulting, ha accolto oltre 2.500 runners, provenienti da ben 44 Paesi che hanno preso parte alle tre distanze proposte: la gara regina di 21 km e le due non competitive, 15 km e 10 km, che hanno raggiunto velocemente il sold out avvicinando al trail migliaia di persone pronte a vivere una nuova esperienza su dei percorsi affascinanti e stimolanti.

I partecipanti hanno scoperto ogni angolo di CityLife, correndo perfino all’interno del Centro Commerciale CityLife Shopping District, il Centro Congressi Mi.Co., Portello e piazza Gino Valle, la più grande piazza di Milano, il Ponte Iper, la salita sul cono elicoidale del Parco Industria Alfa Romeo, il passaggio sulla pista d’atletica del Centro XXV Aprile, la cima del Monte Stella e un giro sulla mitica pista in legno del Velodromo Vigorelli, luogo simbolo del ciclismo italiano.

Sulla mezza maratona, la gara regina della giornata con partenza e arrivo in Viale Cassiodoro, si è assistito alle prove di forza firmate dal duo del Team Salomon Alessandro Riva (1h14’10”) e Caterina Stenta (1h26’22”).

La cronaca della gara regina

Al maschile sono stati in tre a fare il vuoto alle loro spalle: il duo del Team Salomon composto dal favorito della vigilia Alessandro Riva e dall’esperto Christian Modena, assieme a Manuel Molteni, vincitore nel 2023 e pronto a vendere cara la pelle per difendere il titolo. Il trio ha corso spalla a spalla fino al 5° km quando il lecchese Riva (U.S Malonno), grande specialista del trail running e attualmente 7° nella classifica Golden Trail National Series 2024, ha rotto gli indugi aumentando il ritmo su un lungo tratto piatto per lanciarsi verso un inarrestabile assolo chiuso in Viale Cassiodoro dopo 1h14’10”. Alle sue spalle il trentino Modena e il comasco Molteni hanno battagliato per la seconda piazza fino a 2 km dal traguardo quando il portacolori del Lagarina Crus Team, targato Salomon, ha accelerato andandosi a prendere una meritata 2ᵅ posizione con il crono di 1h16’39”. Il podio è stato completato da un generoso Molteni (S.Coop Arl Sd GS Villa Guardia) che ha concluso la sua fatica dopo 1h17’13”.

Al femminile non c’è stata storia con la triestina Caterina Stenta, una delle punte di diamante del Team Salomon, che si è dimostrata di una spanna superiore alla concorrenza. La stella dell’Asd Trieste Atletica Aps ha fatto gara a sé fino dallo start gestendo fatica e insidie del percorso con una certa disinvoltura. La Stenta, classe 1987 e già pluricampionessa mondiale ed europea nel sup, ha tagliato la linea d’arrivo a braccia alzate, fermando le lancette a 1h26’22” e precedendo Marina De Cesare (Road Runners Club, 1h34’29”) e Ivonne Buzzoni (La Recastello Radici, 1h36’20”). Quest’ultima è stata brava nel tratto conclusivo a tenere a bada la rimonta della portacolori dell’Euroatletica 2002 Wu Dongxue (1h37’18”), che si è fermata ai piedi del podio.

Le parole dei protagonisti

“Correre su un tracciato del genere, così vario e divertente, fa veramente effetto. Gareggiare in questo contesto è veramente un’esperienza unica e mi ha permesso di conoscere una Milano diversa rispetto a quella che avevo vissuto da studente universitario”, spiega a caldo Alessandro Riva. L’ingegnere industriale, che lavora ad Alessandria in Michelin, ha vissuto questa domenica come una tappa di avvicinamento al grande obiettivo di questo finale di stagione: “L'1 dicembre sarà al via della Maratona di Valencia per migliorare notevolmente il mio personale di 2h31’37”, risalente al 2022 e corso sempre nella località spagnola”.

Sarà invece impegnato il 24 novembre sui 42,195 km della Estra Firenze Marathon Christian Modena, 2° all’esordio sulle scalinate e i sentieri della Salomon Running Milano: “Oggi è stato uno spettacolo. Sono veramente felice di aver gareggiato qui e di aver affrontato le pendenze del Monte Stella e, da ex ciclista, aver potuto correre all’interno del Velodromo Vigorelli, un tratto da pelle d’oca”.

“Nonostante un fastidio alla caviglia che mi sta tormentando da qualche mese oggi ho voluto esserci per vivere quest’esperienza fuori dal comune. Sono soddisfatta di questa prestazione e di aver saputo correre a un buon ritmo su un tracciato ricco di terreni diversi. Un plauso va assolutamente agli organizzatori capaci di regalare ai partecipanti una prova a tutti gli effetti di trail running in un contesto urbano”, il commento di Caterina Stenta, atleta in costante ascesa del Team Salomon.

Le parole degli organizzatori

Soddisfazione e voglia di continuare in questo progetto, con entusiasmo e ambizione: questo ciò che trasmettono le parole degli organizzatori dell’Urban Trail più famoso d’Italia. “Siamo molto soddisfatti di com’è andata anche quest’anno. 2500 partecipanti ma soprattutto 44 nazionalità presenti sono la dimostrazione di come questo evento sia una delle cartoline più belle di Milano. Il sold out nelle due prove non competitive è la testimonianza di come la gente abbia la necessità di correre per stare bene senza essere dipendente da un risultato o dal cronometro. Questo formula inclusiva e consolidata negli anni sarà la nostra base per proseguire in questo entusiasmante cammino”, il commento di Ivano Mapelli, rappresentante di A&C Consulting.

“Abbiamo raggiunto il sold out di iscrizioni una settimana fa, questo è il segno di come il nostro evento sia diventato un appuntamento imperdibile per chi ama il trail running o vivere delle giornate all’insegna dell’aria aperta e della socialità. Mi piace sottolineare la presenza al via della 10 km dei rappresentati dei partner, che assieme a Salomon, sosterranno il lavoro del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presente qui a Piazza Tre Torri Alta anche con le mascotte ufficiali Tina e Milo”, le parole della Dott.ssa Ilaria Cestonaro, Marketing Manager & MiCo26 Marketing Leader Salomon Italy. La stessa Cestonaro ha ribadito come: “Crediamo fortemente che la Salomon Running Milano possa diventare il più importante evento di trail running, in senso gravel quindi un ibrido tra montagna e città, in Europa accompagnando la nostra nuova proposta di una linea di scarpe appunto gravel”.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione si invita a visitare il sito dedicato.