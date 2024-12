Botti di Capodanno e animali: "Rischiano una notte da incubo, ecco i consigli per cani e gatti"

Milano, 30 dicembre 2024 - Tutto pronto per l'arrivo del 2025. I lombardi si preparanno ad accogliere il nuovo anno tra feste in piazza, serate nei locali o cene in famiglia. Tutto come da copione. Se non fosse che quella che per noi è una notte nel segno della spensieratezza e del divertimento può trasformarsi per altri in un incubo. Stiamo parlando degli animali per i quali i botti di Capodanno rappresentano un pericolo e una enorme fonte di stress. E sebbene negli ultimi anni, complice anche l'impegno delle associazioni animaliste, si sia sviluppata una certa sensibilità e attenzione sul tema, è sempre necessario ricordare alcuni importanti consigli e soprattutto capire perché per cani e gatti la notte tra il 31 dicembre e l'1° di gennaio è una notte difficile. L'associazione milanese Gaia Animali & Ambiente ha stilato un decalogo di consigli utili: ecco quali sono.