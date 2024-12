Capodanno 2025, concerti e feste in piazza in Lombardia: dove e orari

È ormai iniziato il conto alla rovescia per il Capodanno 2025: mancano un paio di giorni e poi saluteremo il 2024. Avete già scelto dove e come trascorrere la serata del 31 dicembre? Se state ancora decidendo e siete dell'idea di optare per qualcosa di non troppo impegnativo, non mancano i comncerti in piazza tra musica e balli. Ogni serata avrà qualche ospite speciale. Un esempio? I Negrita a Mantova o Joe Bastianich a Brescia. Imperdibile lo spettacolo pirotecnico sul lago di Como. Ecco dunque i principali eventi nelle province della regione. Siete ancora in tempo.