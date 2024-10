Artigiano in Fiera 2024: date, orari, pass gratuito e come arrivare

Il conto alla rovescia è partito: torna anche quest’anno, come da tradizione a ridosso delle festività natalizie, l’Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato all’artigianato e alle micro e piccole imprese. Una 'piazza' innovativa e internazionale nata per esaltare la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri, dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità, attenti alla filiera e rispettosi dell’ambiente. Dieci giorni, da mattina a sera, a Fieramilano Rho: disponibile il pass gratuito per visitare l'attesissimo evento. Diverse le modalià per arrivare: metropolitana, treni e auto, a disposizione oltre 10mila parcheggi.