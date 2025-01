Scende in campo la vicesindaca. Paola Colombo verso le comunali

Dopo il preside Claudio Mereghetti e la sua Dimensione Cernusco, la civica che impensierisce la politica di casa, anche il Pd scioglie la riserva e si butta nella competizione elettorale per il Comune di primavera. Niente primarie, l’assemblea del partito ha scelto la vicesindaca Paola Colombo, come aspirante prima cittadina. Sarà lei, 41 anni, esperta di marketing per una casa d’aste, a guidare la coalizione - da costruire - alle urne.

"La candidatura è un onore e una grossa responsabilità - dice -. Credo nella forza di questa comunità e insieme al Pd lavorerò per una Cernusco che continui a crescere, inclusiva, vivibile e attenta ai bisogni di tutti. Sono pronta a continuare nella tradizione di buon governo iniziata con Comincini e proseguita con Zacchetti". Il voto per lei è stato all’unanimità, all’investitura, anche il segretario metropolitano Alessandro Capelli e quello cittadino Giuseppe Ronzoni. "Da oggi inizieremo a costruire il centrosinistra e un programma condiviso, per dare a Cernusco una prospettiva di futuro ambiziosa e concreta". La risposta alle manovre della società civile che si sta mobilitando al seguito di Mereghetti e ai tormenti interni che vedevano l’ex primo cittadino Comincini come possibile avversario alla corsa.

Avrebbe fatto da solo il passo indietro, lasciando campo libero all’erede di Zacchetti, designata al ruolo di vice dallo stesso sindaco pochi mesi prima della morte. Un passaggio di testimone, il ruolo di secondo allora era di Marco Erba, che avrebbe indicato un percorso, adesso confermato. Al voto, Cernusco arriverà nel pieno dell’anno da Città europea dello Sport inclusivo e del Volontariato, vetrina internazionale, ma con un bando per la gestione delle strutture sportive da rifare. La terza scuola media cancellata: era l’opera di punta della campagna del 2022 vinta da Zacchetti. Sembra un secolo fa. E invece a giugno saranno passati solo 3 anni. A Colombo il compito di ripetere l’impresa.

Barbara Calderola