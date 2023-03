"Scegli da che parte stare, noi siamo dalla tua": apre lo sportello anti usura

"Scegli da che parte stare, noi siamo dalla tua". Il manifesto che annuncia l’apertura dello sportello solidale antimafia racchiude un messaggio importante, ribadito anche dalla coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia Alessandra Dolci (nella foto) che ha aperto il ciclo di incontri formativi, in vista dell’inaugurazione del presidio dedicato alle vittime di racket e usura. "Noi ci siamo", ha sottolineato più volte la numero uno della Dda, raccontando ieri mattina a Cesano le storie di imprenditori collusi, ma anche di quelli minacciati, costretti a pagare il pizzo. Lo sportello anti racket può essere "un punto di riferimento, un primo passaggio per consentire a chi ha bisogno di trovare ascolto e sostegno", ha spiegato Dolci all’incontro per presentare lo sportello Davide Salluzzo, dedicato allo storico volontario della rete antimafia e di Ucapte, associazione guidata da don Massimo Mapelli che gestirà il presidio in collaborazione col Piano di zona del corsichese (coinvolge i comuni di Assago, Buccinasco, Cesano, Corsico, Cusago e Trezzano). Lo sportello sarà un punto di riferimento per ascoltare le vittime di usura o estorsioni, sostenerle con percorsi legali, psicologici ed economici, oltre a indirizzare verso la denuncia. I sindaci dei comuni riconoscono l’importanza del presidio. Anche perché, come ha sottolineato il procuratore della Dda, "il sostegno e l’indirizzo a rivolgersi alle autorità sono passi per rompere la catena dell’usura. C’è ancora un concetto di omertà molto radicato. Le denunce degli imprenditori sono pochissime, bisogna sondare e distinguere chi ha fatto affari coi mafiosi e chi è vittima di questo sistema. Un punto di ascolto può intercettare le voci di chi è in difficoltà". "La ‘ndrangheta al Nord è molto interessata a rilevare attività commerciali in crisi. L’obiettivo è creare una rete di imprese utili per creare un sistema articolato di evasione fiscale e di circolazione di denaro contante".Francesca Grillo