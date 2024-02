Scatta e ricicla, concorso di foto: biciclette in regalo ai più sostenibili

Tre biciclette in regalo ai più sostenibili. "Riduci, riusa, ricicla. Fotografa il tuo impegno", il concorso su Instagram spinge l’economia circolare nei 74 Comuni del Cem. "Un altro modo per incentivare le buone pratiche fra la gente", spiega il gestore dei rifiuti a cavallo fra hinterland e Brianza. La gara è alla seconda edizione, il tema cambia, ma non l’obiettivo. Partecipare è semplice: basta trovare il tempo per scattare un’immagine dedicata al proprio contributo personale alla cura dell’ambiente "partendo dalle 3R della differenziata". Dalle azioni di consumo consapevole per produrre meno rifiuti, come la scelta di utilizzare prodotti sfusi da ricaricare, o l’utilizzo della borraccia per bere ; alla seconda vita regalata agli oggetti, come ricavare una sdraio da un bancale, per finire alle scelte che privilegiano materiali riciclati, come la carta nell’uso quotidiano. Scelte sempre più frequenti, che raccontano una maggiore sensibilità nei confronti della natura e che l’iniziativa premierà.

"Il progetto culturale di Cem non si ferma dopo le celebrazioni del cinquantesimo di fondazione - spiega il presidente Alberto Fulgione - vogliamo continuare a diffondere la nostra idea di tutela ambientale. Una mentalità “verde” sempre più radicata nella vita di tutti. Desideriamo avvicinare e coinvolgere quante più persone possibili. La scelta del concorso fotografico non è casuale, pensiamo ci aiuterà a catturare l’attenzione dei giovani". Al primo classificato andrà una bicicletta a pedalata assistita, al secondo una classica e al terzo una per bimbo. "Tre trofei ecologici in linea con la nostra filosofia", aggiunge Fulgione. Poche e semplici le regole per provarci. Dopo aver scattato la foto dall’1 al 31 marzo, bisogna pubblicarla sul proprio profilo Instagram, scrivere un testo che la spieghi, taggare Cem e inserire l’hashtag #scattasostenibile. Poi, una giuria tecnica sceglierà le sei migliori che saranno sottoposte al voto popolare sulla pagina Instagram di Cem, dal 9 al 16 aprile. Il 26 maggio la premiazione, alla Domenica in cascina, nella storica sede di Cavenago: sul podio salirà chi avrà ottenuto più "like". Un’altra passerella per sottolineare il concetto chiave: "Prendiamoci cura di ciò che ci circonda>.Bar.Cal.