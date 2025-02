Scaricano pattume. Tre identificati

Fototrappole in azione e poi controlli sacchetto per sacchetto, “inchiodati“ tre scaricatori “trasfertisti“ di rifiuti. Abitano a Sesto San Giovanni, Vignate e (uno solo) a Cassina, hanno scaricato sacchi di pattume sulle strade “di confine“ fra la zona artigianale della città e i Comuni limitrofi. Qui la problematica delle discariche abusive è una piaga annosa. Gli agenti, come si diceva, si sono concentrati sulle direttrici in uscita dal paese dove vengono gettati sacchi pieni zeppi di rifiuti. Proprio aprendo alcuni di questi si è risaliti all’identità dei tre, che saranno perseguiti a norma di legge e pagheranno le sanzioni del caso. Problema annoso quello dello scarico dei rifiuti soprattutto sulle strade “cieche“ della zona artigianale o di confine dell’abitato: dunque soddisfazione dell’amministrazione comunale per l’operazione. "L’attenzione sulla tematica ambientale è sempre elevata – così la sindaca Elisa Balconi –, è giusto perseguire chi inquina e sporca la nostra città". Il monitoraggio prosegue, a cura della polizia locale e con la supervisione dell’assessore alla partita Fabio Varisco: "Stiamo facendo tutto quanto possibile per disincentivare i reati ambientali. Ancora una volta ricordo – dice – che abbiamo un’isola ecologica in via Dell’Artigianato dove si possono conferire i materiali più diversi in piena legalità".

M.A.