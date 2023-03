Scanner laser per mappare il territorio

Uno scanner laser sul tetto di un veicolo del Comune che scatta fotografie ad alta frequenza per produrre una ricostruzione digitale del territorio. I milanesi e le milanesi lo vedranno circolare fino al 7 aprile in alcune zone della città, in particolare quelle interessate dai grandi cantieri (ad esempio le aree degli ex scali ferroviari e di Mind), impegnato a scansionare spazi e oggetti urbani. Si tratta della fase di test di un nuovo strumento, lo Street hive, che potrebbe dare un ulteriore contributo alla costruzione del “gemello digitale’’ di Milano avviata dall’amministrazione.

Presentato fra le novità all’ultima edizione di Intergeo, la fiera annuale di Tecnologie digitale che si svolge ad Essen, con i suoi sensori fotografici e Lidar (la tecnica di scansione a fasci laser utilizzata anche per le auto a guida autonoma) è stato messo alla prova ieri e resterà in strada fino al 7 aprile in città, senza alcuna spesa e impegno per il Comune, per verificare la sua operatività e un futuro eventuale acquisto da parte dell’Amministrazione. Il particolare veicolo sarà identificabile da una scritta che ne descrive lo scopo e dai loghi del Comune, di Amat e di Cyclomedia, società produttrice dello strumento e partner dell’ente in un Raggruppamento temporaneo d’impresa a cui è stata affidata in appalto la campagna di rilievi terrestri ed aerei con nuove tecnologie promossa dall’Amministrazione nel 2020. Immagini e dati raccolti, resi anonimi e privi di informazioni sensibili in tema di privacy, come targhe o volti, saranno oggetto di verifiche e collaudi tecnici. Potranno aggiornare e migliorare la fotografia del territorio finora realizzata sui 2.500 chilometri della Città metropolitana attraverso sistemi di mobile mapping e analisi dei dati.