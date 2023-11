Scalo Milano: nuove assunzioni e 14 aperture

Nuovi posti di lavoro a Scalo Milano. L’outlet raggiunge la piena capienza delle unità di vendita presenti, con 14 nuove aperture. Prosegue a regime il piano di ampliamento e sviluppo che porterà a compimento l’apertura di 32 nuove unità entro il prossimo anno, che genereranno oltre 300 nuovi posti di lavoro. Il 40% di queste, risulta già occupato da brand nazionali e internazionali ancor prima dell’apertura ufficiale. Nel secondo semestre dell’anno, 14 sono i marchi che hanno aperto o apriranno un proprio negozio all’interno dell’Outlet meneghino. Tra questi, hanno scelto Scalo Milano brand del calibro di Rossignol per la prima volta nel segmento outlet, oltre alla vendita di attrezzature da sci e abbigliamento, offrirà servizi tecnici per gli appassionati di montagna o Ecoalf, il marchio di moda spagnolo diventato famoso per le sue collezioni innovative ed eco-friendly. Scalo Milano presenta importanti novità anche nel settore food con l’ingresso di Basara Sushi & Pasticceria, un concept innovativo che offre proposte di gusto adatte a tutta la giornata: dal pranzo alla cena, il sushi corner accoglie i clienti con il servizio smart & fast. Mas.Sag.