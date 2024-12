Milano, scalano il palazzo dell’Arengario e la Galleria in piazza Duomo per farsi video vestiti da Babbo Natale

Milano – Ennesima brava da parte degli ennesimi scalatori abusivi. Alcuni ragazzi vestiti da Babbo Natale sono saliti abusivamente sul palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo a Milano e la Galleria Vittorio Emanuele II. I climber hanno pubblicato diversi foto e video su Instagram in cui sono seduti a cavalcioni sui cornicioni interni della storica galleria oppure mentre salgono sul palo di diversi metri in cima a uno dei due palazzi gemelli che compongono l’Arengario, quello opposto al Museo del Novecento.

Alcuni fotogrammi dei video pubblicati su Instagram dai giovani scalatori abusivi

La stessa impresa era stata compiuta a fine novembre dal noto scalatore abusivo di Milano, Dedelate. Il giovane è già stato denunciato per invasione di edifici e danneggiamento dopo essere salito fino alla Madonnina del Duomo, ma questo non sembra impedirgli di entrare illegalmente in edifici pubblici e privati e a ispirare altri a farlo. la lista di “vette” che aveva raggiunto per farsi foto e video è piuttosto lunga: il duomo di Milano, quello di Firenze, il Castello Sforzesco, un’auto della polizia, lo stadio di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta e il teatro Ariston durante Sanremo.