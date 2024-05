Scala il Duomo di Milano di notte per farsi un selfie con la Madonnina: il video del ragazzo sospeso nel vuoto

Un abbraccio alla Madonnina, di notte, dopo aver scalato il Duomo di Milano. Con tanto di dito medio a favore di smartphone. È l’ultima impresa (abusiva) di un giovane milanese che colleziona “scalate“ su monumenti da pubblicare sui social. L’ultimo selfie (con volto offuscato) è insieme alla Madonnina, da giovedì su Instagram, dove è seguito da quasi 28mila follower.

Il selfie insieme alla Madonnina in cima al Duomo di Milano, dopo averlo scalato durante la notte

Insieme alle foto, compare pure un video: è notte – non si sa con precisione quando sia stato girato – e si vede la guglia maggiore da una terrazza. Poi la salita di gradini e l’approdo in cima, con vista panoramica sulla città. Il ragazzo si mostra poi a torso nudo e scrive nella didascalia una frase in inglese che si può tradurre con “questa ragazza voleva tenersi la mia maglietta”. Ai fan, in una “storia“ di Instagram, ha chiesto di condividere il post: “Non vi ho mai chiesto niente ma oggi vi chiedo un repost”.

Tra i commenti c’è chi scrive “Non gli rimane più niente da scalare ormai" ma anche "Fratellino inizia a correre”. Lo scorso marzo, come un ninja invisibile, lo stesso ragazzo aveva espugnato il Castello Sforzesco. E il mese prima aveva raggiunto il tetto del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Il tentativo pare essere quello di alzare sempre di più l’asticella: “È assurdo – commenta Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento Comitati milanesi – che dei ragazzi continuino indisturbati a compiere imprese estreme di questo tipo senza che nessuno prenda provvedimenti. Rischiano la vita e creano emulazione”.