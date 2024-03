Il climber invisibile espugna il Castello Sforzesco all’alba: la scalata abusiva in un video social. “Allarme emulazioni”

Milano, 19 marzo 2024 – "Conosciamo parti della città che voi non potete immaginare". Il messaggio, scritto in inglese, è la didascalia a corredo dell'ultima "impresa" pubblicata due giorni fa su Instagram: espugnare il Castello Sforzesco all'alba, raggiungere la cima e restare in piedi su un cornicione ammirando il cuore della città dall'alto per poi scattarsi selfie. Un panorama mozzafiato. Peccato che sia tutto illegale e che lo "scalatore" rischi la vita.

Chi è lo scalatore da 20mila follower di Instagram

L'asticella del rischio si è alzata ancora per il protagonista, giovane milanese, lo stesso che poco più di un mese fa aveva raggiunto il tetto del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo. Tutto, sempre, a favore di smartphone.

Ora la location scelta dal ragazzo che è seguito da oltre 20mila follower su Instagram e sul cui profilo abbondano video di arrampicate su torri, tetti, gru e davanzali (sempre senza protezioni né permessi) è il castello simbolo di Milano.

Il giovane in due frame del video pubblicato sui social

La scalata del Castello Sforzesco

Tutto documentato e pubblicato, fin da quando raggiunge una scaletta e sale sulla sommità dell’edificio: poi la camminata rasente al muro, il volo di qualche piccione, l'inquadratura delle finestre.

E, ancora, un'altra scaletta fino alla cima. I piedi raggiungono il bordo a decine di metri d'altezza, una caviglia resta ancorata dietro una sbarra di ferro e l'altra lo oltrepassa. E il telefono inquadra il piede sospeso nel vuoto.

Poi la ripresa del paesaggio, con la fontana vista dall'alto e le torri. In lontananza, i grattacieli che disegnano lo skyline. Infine il selfie nella posizione più pericolosa, in piedi a pochi centimetri dal vuoto, senza reggersi a nulla, con tanto di dito medio (e il volto oscurato).

I commenti dei fan e delle istituzioni

A uno dei fan, il protagonista risponde tra i commenti che "alle 6 di mattina era circondato di pattuglie bro". Un altro scrive "Se il fratello smette di pubblicare sappiamo il motivo".

Fabiola Minoletti, vicepresidente del Coordinamento comitati milanesi, chiede controlli efficaci: "Queste imprese pericolose che possono creare delle emulazioni andrebbero seriamente contrastate".