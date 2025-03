Satispay cresce 400 assunzioni

Bergamo, Brescia, Milano. Qui Satispay cerca nuovi profili come Field Business Developer con il compito di promuovere il sistema di pagamento digitale a nuovi esercenti, ingegneri informatici, risorse umane. L’app più diffusa per i pagamenti direttamente dallo smartphone, alternativa alle carte di credito e ai bancomat, ha in programma un piano di assunzione di 400 persone quest’anno, ampliando un organico che ne conta circa 700. Per conoscere le posizione aperte e le aree di inserimento e per candidarsi basta collegarsi al sito internet satispay.com nella sezione “lavora con noi“.

L’evoluzione sarà accompagnata da un ulteriore sviluppo del programma Welfare Satispay CareAbout che offrirà ancora più benefit. Tra le novità anche la partnership con Serenis, tech company e centro medico specializzato in psicologia e nutrizione online, che si inserisce nell’area del programma CareAbout Health e prevede 5 sedute di supporto psicologico per ogni dipendente. "Il team è fondamentale, per questo investiamo tanto per farlo crescere e per offrire i migliori strumenti – commenta Sara Zavagno, Head of People & Culture –. Il benessere psicofisico rappresenta una delle aree a cui prestiamo attenzione. Da qui l’idea dell’accordo con Serenis per portare alle persone in Satispay l’opportunità di un supporto aggiuntivo per affrontare al meglio le sfide che lavoro, vita e in generale il mondo ci lanciano. Con il programma Satispay CareAbout mettiamo in campo tutto ciò che è necessario, per un’azienda giovane come la nostra, a raggiungere il giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa Questo e la condivisione dei nostri radicati valori aziendali è ciò che ci permette di attrarre i migliori talenti e di creare un ambiente di lavoro stimolante dove le persone possono crescere insieme all’azienda".