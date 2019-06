Milano, 29 giugno 2019 - Le sette sataniche come fatto di famiglia. Nuovo aspetto di un fenomeno che per sua stessa natura può essere soltanto quello che è misterioso, segreto, ma che appare in continua diffusione. «Nelle nostre ricerche online – dice Luca Bernardo, direttore della Casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano – abbiamo trovato la testimonianza di un ragazzo milanese che raccontava di essere stato avvicinato da un gruppo satanista in un’abitazione nella zona di Linate. Ha partecipato a riunioni della famiglia e ne ha trovate altre sei o sette. Si dovrebbe concludere che accanto a te, c’è sempre qualcuno di una famiglia satanica».

Secondo Bernardo a Milano agirebbero tre sette: 666 Realtà Satanica, Loggia Agape (trasformata poi in Gruppo Prometeo Milano), Corte di Satana. La setta 666 Realtà Satanica sarebbe stata fondata da Conte Ophiel (conosciuto anche come Principe Demus). Ancora attiva, è composta da over e under diciotto. I primi sono un gruppo molto attivo di satanisti, che s’incontrano nelle abitazioni e in aree che non si conoscono. A Milano è chiuso da tempo da tempo un locale considerato per anni un luogo di “reclutamento”, mentre ne resiste un altro a Linate. «C’è poi - aggiunge Bernardo -, un gruppo, una ‘famiglia’ satanica molto forte vicino al quartiere Corvetto, ma nessuno sa dove si trovi esattamente».

Vicende di vita hanno portato dalla Liguria al lago di Como alla Sicilia Jennifer Crepuscolo, nata a Chiavari nel 1989. Nell’agosto del 2010 ha fondato l’Unione Satanisti Italiani, nata con un forum, a cui ha fatto seguito nell’autunno dell’anno dopo un canale Youtube con un video della durata di nove minuti in cui la fondatrice esponeva i punti principali dell’Usi. Nel primo mese il video ha ricevuto 10mila visualizzazioni. Oggi l’Usi può contare anche sul blog “La mia bolla”, su una presenza in Facebook con il video di Jennifer Crepuscolo e un Gruppo con quasi duemila membri. La diffusione del settarismo satanico non poteva non preoccupare la Chiesa. Il Gris (Gruppo di ricerca socio-religiosa) nazionale ha istituito un corso a livello universitario che studia il fenomeno in tutte le sue articolazioni (demologia, psicologia, ma anche l’aspetto legislativo e giudiziario).

Da circa sei anni è attivo a Milano il centro di ascolto diocesano Sicar. Aperto nei locali locali dell’Opera San Vincenzo, in via Copernico 5, è coordinato da Roberta Grillo, che si occupa del fenomeno da almeno vent’anni e fa parte del Gruppo di ricerca socio-religiosa (Gris) di Milano. Un telefono (340/7177435) e un indirizzo di posta elettronica (centroascoltosicar@diocesi.milano.it). Grillo si ha dedicato al fenomeno due libri “Il principe di questo mondo” e “Attenti al lupo”, pubblicati dalle edizioni Ares. «Il nostro obiettivo è accogliere, ascoltare, ascoltare, e ancora ascoltare. È la cosa più importante: guarisce le persone. Una persona che è stata annientata nella coscienza con l’ascolto riacquista la propria identità. Ogni anno parliamo con non meno di un centinaio di persone. Chiamano, vengono, si allontanano, richiamano. Siamo in otto e le seguiamo tutte. Le persone con un disturbo psichico, un bisogno psicologico o psico-religioso ci contattano direttamente. Nel caso delle vittime delle sette o delle psicosette sono i familiari a farlo. L’interessato non può farlo. È irretito. Le sette ti portano via tutto, dai beni all’identità». Ma è il web la nuova frontiera del satanismo del terzo millennio. «Le sette - spiega Bernardo - utilizzano molto la Rete e il ‘deep web’ per dialogare con i giovani. Questo ha fatto cambiare i meccanismi. Una volta era la setta che andava in cerca di adepti. Oggi è il contrario: è il ragazzo che va alla ricerca del satanismo. Per questo oggi è più difficile coglierlo».

(1- Continua)