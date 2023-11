Saranno ristrutturati i licei Erasmo e Levi

Due milioni e mezzo di euro per riqualificare le scuole superiori Primo Levi ed Erasmo da Rotterdam di Bollate. Lo ha annunciato Città metropolitana nel corso di un incontro al quale hanno partecipato il vicesindaco della Città metropolitana Francesco Vassallo, il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia, i rappresentanti del consiglio di istituto delle due scuole superiori di via Varalli. Qui, nelle scorse settimane, a causa del maltempo si erano verificati allagamenti nelle aule, nei bagni e nelle palestre, infiltrazioni d’acqua e in alcuni locali erano caduti pannelli dal controsoffitto. Come promesso in questi giorni, Città metropolitana ha incontrato i rappresentanti delle due scuole per fare il punto della situazione sui lavori di manutenzione ordinaria fatti nel corso degli ultimi anni e illustrare il progetto da 2,5 milioni di euro che verrà realizzato il prossimo anno e risolverà i problemi una volta per tutte.

Sono previsti il rifacimento di tutta la copertura della scuola, la manutenzione straordinaria dei canali di gronda e dei pluviali, oltre al risanamento edile ed elettrico delle aule, dei laboratori e dei servizi igienici. I lavori inizieranno nell’estate 2024 e dureranno circa 18 mesi, il cantiere sarà organizzato in modo da non creare disagio agli studenti, ai docenti e al personale scolastico garantendo la continuità delle lezioni. "L’incontro è stato un momento di confronto franco e costruttivo che aveva come obiettivo quello di risolvere i problemi che ci sono stati segnalati – dichiara Vassallo –. Per far fronte alle spese scolastiche dell’anno in corso siamo riusciti a recuperare dal bilancio risorse frutto di economie. Ma si tratta di una goccia nel mare. Città metropolitana non ha risorse proprie per la manutenzione degli edifici scolastici e deve fare affidamento sui trasferimenti da parte dello Stato, che purtroppo in questi anni sono diminuiti drammaticamente. Serve un intervento da parte del Governo perché in base alle nostre proiezioni in futuro avremo sempre meno risorse a disposizione. Siamo comunque riusciti a rispettare le priorità di questa amministrazione metropolitana per garantire la sicurezza e la funzionalità degli edifici".

Il consigliere delegato all’edilizia scolastica Roberto Maviglia aggiunge: "La sicurezza nelle scuole e il dialogo con gli studenti, i genitori e i professori sono le nostre priorità assolute. Abbiamo un progetto finalizzato al raggiungimento di una manutenzione predittiva per le nostre 158 scuole, ma per realizzarlo serve una riforma del sistema delle autonomie locali che dia alla Città metropolitana risorse certe e adeguate. È un bisogno non più rinviabile cui Governo e Parlamento devono dare una risposta".