Bresso, lotta ai “disattenti” dei rifiuti: dal 2025 sanzioni pesanti a chi abbandona o non differenzia

Bresso (Milano) – La stretta del Comune di Bresso contro quanti abbandonano i rifiuti in giro per la città oppure non eseguono correttamente la raccolta differenziata sarà intensa a partire dal 2025, nel rispetto dell’ambiente urbano: gli agenti accertatori – che hanno il compito di controllare, e anche di aprire, i sacchetti e i bidoncini messi fuori dai cancelli e dai portoni dei palazzi – saranno operativi nelle strade e nelle piazze cittadine in pianta stabile e non più per brevi periodi o saltuariamente.

Ma non solo: dal prossimo gennaio scatteranno subito le sanzioni amministrative da applicare contro chi non rispetta le norme ambientali, che sono contenute nel nuovo Regolamento dei servizi di igiene urbana, che è stato votato dal consiglio comunale di Bresso pochi giorni fa e che sostituisce quello precedente risalente al 2003.

Se nel 2024 gli accertatori hanno svolto attività di informazione e di dissuasione dei comportamenti sbagliati tra i condomini, incollando avvisi di cortesia sui sacchi e sui contenitori con i rifiuti non separati correttamente o esposti negli orari sbagliati sui marciapiedi, tra poche settimane scatteranno le multe fino a 2.500 euro. Infine, il nuovo Regolamento comunale di igiene ambientale, per migliorare la raccolta differenziata e per contrastare il degrado urbano sul territorio locale, prevede il divieto di utilizzo dei sacchi neri, con i rifiuti dell’indifferenziata, trovati spesso accanto agli altri contenitori: ebbene anche questa consuetudine, ancora diffusa tra i residenti, dovrà essere abbandonata con l’arrivo del nuovo anno, pena pesanti sanzioni.