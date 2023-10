Sante Zennaro, Rho ricorda il suo eroe: la medaglia d'oro al valore civile

Domani la città di Rho ricorda il suo eroe, Sante Zennaro, medaglia d’oro al valore civile. Il 10 ottobre 1956 Zennaro, che aveva solo 23 anni, intervenì per salvare 94 bambini e tre maestre presi in ostaggio da Edigio e Arturo Santato nella scuola elementare di Terrazzano. Entrò da una finestra tramite una scala a pioli. Attraverso il suo intervento i due malviventi furono disarmati, ma Sante morì, vittima dei proiettili dei poliziotti che lo avevano colpito per errore. Per non dimenticare quel gesto ogni anno l’amministrazione comunale organizza una cerimonia. L’appuntamento è alle 10.15 al cimitero di corso Europa 200per una preghiera e per la deposizione di una corona sulla tomba dell’eroe. Alle ore 11 las messa nella chiesa di San Maurizio a Terrazzano e il corteo nell’ex scuola Elementare Sante Zennaro per la cerimonia. Ro.Ramp.