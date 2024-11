Sante Zennaro, eroe da francobollo: "A 22 anni diede la vita per salvarci"

"Io avevo solo sette anni. Quella mattina due banditi entrarono nella nostra scuola, ci legarono mani e piedi. Avevano quattro chili di tritolo, l’acido muriatico e le baionette. Volevano un riscatto. Era impossibile avvicinarsi alla nostra scuola, ma Sante Zennaro, che aveva solo 22 anni, trovò il coraggio di salire da una scala a pioli, entrare da una finestra, disarmare uno dei sequestratori. Purtroppo subito dopo venne colpito per errore da un proiettile esploso dai poliziotti. Vent’anni fa mi sono detta che Sante Zennaro meritata di essere ricordato come un eroe, in testa avevo tante idee. Oggi è una giornata speciale perchè l’emissione del francobollo a lui dedicato rappresenta un sogno che si realizza". Era il 10 ottobre 1956 quando i fratelli Egidio e Arturo Santato sequestrarono 94 bambini e tre maestre della scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho. Tra loro c’era anche Renata De Angeli, quel gesto eroico non lo ha mai dimenticato e negli anni, con grande determinazione, prima ha rintracciato compagni e maestre, poi ha promosso eventi e intitolazioni alla memoria dell’eroe di Terrazzano. Ieri mattina nella sala consigliare del municipio è stato emesso il francobollo di Poste italiane a lui dedicato.

La vignetta del bozzetista Fabio Abbati raffigura un ritratto di Sante Zennaro, con la scritta “Medaglia d’oro al valore civile“, che gli venne conferita una decina di giorni dopo, il 19 ottobre 1956. È stata proprio Renata De Angeli, sostenuta dall’amministrazione comunale, a rivolgersi al ministero delle Imprese e del Made in Italy per chiedere l’emissione del francobollo. "Ho scritto la lettera al ministero nel 2017. Nessuno mi ha risposto, ma non mi sono persa d’animo, ho telefonato tante volte fino a quando mi hanno detto che avevano respinto la richiesta perché secondo loro Sante Zennaro era un eroe di Terrazzano, che non lo conosceva nessuno – racconta –. A ottobre 2023 sono stata chiamata alla trasmissione di Rai 1 ‘ItaliaSì’ per raccontare la storia di Sante Zennaro, lì ho chiesto ancora al ministero l’emissione del francobollo e ce l’ho fatta". Ieri mattina in aula consiliare, insieme a Renata, c’erano altri compagni di classe: Enrico, Maria Teresa, Rachele, Luigia, Vittoria, Erminia, Carmela. "Anche se sono trascorsi tanti anni, quella giornata è sempre impressa nella nostra memoria". C’erano Antonio e Nazzarena Zennaro, fratello e sorella di Sante. E gli alunni della classe quarta A che oggi frequentano la scuola a lui dedicata, nella frazione di Terrazzano.

"Con l’emissione di questo francobollo, da oggi Sante Zennaro entra a pieno titolo nella storia e nella memoria di tutto il Paese", ha dichiarato il sindaco Andrea Orlandi. Il coordinatore commerciale Filatelia aree centro nord, Claudio Vescovo, ha invece sottolineato un altro aspetto di questa vicenda: "Le persone ricordate in molti francobolli sono ‘eroi in divisa’, Zennaro invece era un giovane di 22 anni in tuta da operaio". Per il ministero Industria e Made in Italy c’era Lucia Giordano: "È un atto doveroso che celebra la memoria e la generosità di un uomo che ha salvato 94 bambini e tre maestre". Grazie all’impegno di Renata nel 2016 la scuola media di Grignano Polesine (il paese dove è nato) è stata intitolata a Sante Zennaro. Qualche anno prima, nel 2007 è stato scritto il libro “Sante Zennaro, un eroe da non dimenticare“, con ricordi e testimonianze di quella giornata.

Nell’atrio del municipio è stata allestita una mostra che ricostruisce il tragico giorno del sequestro, il primo nella storia ripreso dalle telecamere di una televisione. Fu Rai Uno a raccontare le ore di paura e di apprensione mentre la piazza di Terrazzano si riempiva di genitori e familiari dei piccoli e delle insegnanti. La mostra si può visitare fino a venerdì 29 novembre, negli orari di apertura del palazzo comunale. Da ieri è possibile richiedere l’annullo e acquistare prodotti filatelici realizzati da Poste Italiane in memoria di Sante Zennaro nell’ufficio postale di Rho centro. Sabato 30 novembre, in occasione di ArtePanettone a Villa Burba, dalle 10 alle 16 Poste italiane allestirà un banchetto per l’annullo e la vendita di prodotti filatelici nella sala del filatoio.