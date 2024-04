Sant’Angelo-Fanfulla, il derby chiude la stagione. Il Sangiuliano andrà a far visita alla Sammaurese Il Sant'Angelo vince il derby contro il Sangiuliano City in Serie D grazie alla difesa a 3. Mister Scarpa elogia la squadra e si prepara per l'ultimo match contro il Fanfulla. Sangiuliano affronterà la Sammaurese.