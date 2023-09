Santanché, la Procura di Milano chiede il fallimento per Ki Group e Bioera

Milano, 20 settembre 2023 – I pm di Milano Luigi Luzzi e Giuseppina Gravina, hanno depositato questa mattina la richiesta di inammissibilità di concordato semplificato coi creditori presentata da Ki Group, societa' in cui la ministra Daniela Santanchè ha avuto in passato delle quote. Con un atto separato, verrà richiesta dalla Procura l'apertura della liquidazione giudiziale per le società Ki Group Srl, Ki Group Holding Spa e Bioera Spa.

"Ci si domanda cosa abbia fatto la ministra Santanchè in questi mesi, dopo le promesse fatte in Senato con i dipendenti stessi tra il pubblico, spiega l'avvocato Davide Carbone, legale di alcuni dipendenti di Ki Group a cui non è stato pagato il Tfr, in relazione al documento di 10 pagine depositato dalla Procura di Milano, che ha chiesto oggi al Tribunale fallimentare di dichiarare la "inammissibilità del concordato semplificato" e che a breve presenterà anche richiesta di "apertura della liquidazione giudiziale" del gruppo Ki Group-Bioera.

"In qualità di legale dei dipendenti - spiega l'avvocato - posso affermare che gli stessi si sentivano in parte rassicurati dalle parole del Ministro in aula, la quale affermava con forza che i debiti verso di loro sarebbero stati pagati". Lette le “osservazioni della Procura”, chiarisce il legale, "e la documentazione alla stessa allegata, non v'è chi non veda come ora si prospetta la strada dal fallimento già richiesto da noi a maggio". "Purtroppo i fondi pubblici tuteleranno solo parte dei lavoratori, non gli agenti - aggiunge il legale -. Ci si domanda cosa abbia fatto il ministro in questi mesi dopo le promesse fatte in Senato con i dipendenti stessi tra il pubblico".