Santagostino si dimette? "Presto vi dirò"

Sarebbe pronto a firmare le dimissioni, lasciando la poltrona da sindaco con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato (maggio 2024), Yuri Santagostino (nella foto). L’esponente del Pd, alla guida di una giunta di centrosinistra, al suo secondo mandato, darebbe le dimissioni per assumere un incarico professionale all’interno di un’azienda a partecipazione pubblica. Nessuna crisi politica all’interno della maggioranza ma solo un’opportunità di lavoro che sarebbe incompatibile con quella di sindaco. Le voci sulle dimissioni di Santagostino girano con insistenza in paese. Da noi contattato il sindaco annuncia "una dichiarazione pubblica nelle prossime ore". Le sue dimissioni porterebbero in città un commissario straordinario fino alle prossime elezioni amministrative. Ro.Ramp.