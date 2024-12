Santa Maria Assunta è chiesa giubilare: "Un anno per rimettersi in cammino. Per rivedere il nostro stile di vita"

"Un anno per rimettersi in cammino, per rivedere il nostro stile di vita". Il vicario episcopale don Antonio Novazzi apre l’anno santo a Cernusco, Santa Maria Assunta è chiesa giubilare scelta dalla Diocesi di Milano come meta per i pellegrini. La cerimonia al fonte battesimale, "per un nuovo inizio". Al suo fianco il prevosto, don Luciano Capra. Nell’omelia il significato del momento "un’occasione per ripensare al proprio percorso di fede e ripartire con una nuova marcia in un mondo sempre più afflitto da guerre e violenze". In tempi lontani "l’anno giubilare era il momento per i più poveri di riscattare terreni svenduti e per gli schiavi di riconquistare la libertà, oggi a ognuno è richiesta la forza di fermarsi e tornare a vivere nella quotidianità il dono della carità e avere la tenacia per appianare le disuguaglianze". Dodici mesi "per uscire dall’indifferenza e tendere la mano all’altro", dodici mesi "per guardarsi dentro e provare a portare concretamente la luce della Pace". Ai credenti che arriveranno qui sono richiesti cinque gesti per invocare il perdono: il segno della croce con l’acqua santa in ricordo del battesimo, l’adorazione eucaristica, l’ascolto della parola, la preghiera davanti al crocifisso e la scelta di un gesto di carità. La Conferenza Episcopale Italiana suggerisce di sostenere progetti di microcredito sociale di Caritas e delle Fondazioni antiusura. Una cura particolare sarà dedicata alla Riconciliazione, il sacramento potrà essere celebrato in occasione del pellegrinaggio, oppure in un’altra circostanza. È lo stesso arcivescovo Mario Delpini a chiederlo nella proposta pastorale 2024-2025. "Molti fedeli ne hanno dimenticato il significato, quest’anno è doveroso domandarsi perché. È anche il momento opportuno per offrire proposte per una più realistica e intelligente comprensione del sacramento e delle sue diverse forme". A fine cerimonia l’omaggio della vicesindaca Paola Colombo in fascia tricolore ai religiosi. Altre due le chiese giubilari nell’hinterland: il santuario della Beata Vergine Addolorata a Rho e la Sacra Famiglia a Cesano Boscone. "In ciascuna gli osservanti ambrosiani potranno vivere un momento prezioso per rinnovare la propria fede anche attraverso gesti di devozione e carità. Ognuna è raggiungibile attraverso un cammino di pellegrinaggio o una via sacra già esistente".