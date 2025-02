Sanitari aggrediti, la svolta. BodyCam alla Croce Viola

BodyCam in Croce Viola Rozzano: più sicurezza per gli operatori del 118. Gli equipaggi della Croce Viola Rozzano saranno dotati di BodyCam, dispositivi utili a contrastare la violenza e le aggressioni contro i sanitari durante il servizio di Emergenza Urgenza 118. Questo passo avanti per la sicurezza degli operatori è parte di un progetto sponsorizzato da Regione Lombardia e Areu Lombardia. Grazie a questa iniziativa sono state acquistate 850 telecamere per tutte le croci operanti nel territorio. Le BodyCam permetteranno di documentare in tempo reale eventuali situazioni di pericolo, dissuadendo potenziali aggressori e fornendo prove utili in caso di episodi di violenza. "Dopo il corpo di polizia locale di Rozzano, anche la Croce Viola Rozzano utilizzerà le BodyCam per tutelare i propri operatori da atti di violenza e aggressioni. Tutte le forze dell’ordine, i volontari, i sanitari di strada e di pronto soccorso vanno tutelati. Per quello che fanno ogni giorno meritano il nostro rispetto", ha dichiarato Cristian Lo Surdo, consigliere del Comune di Rozzano. Mas.Sag.