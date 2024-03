Sandra Volpe batte Claudio Albini. Sarà la candidata del centrosinistra

Con 479 voti, Sandra Volpe (liste civiche Trezzano con Sandra e Trezzano Oltre) ha vinto le primarie del centrosinistra, superando il candidato del Pd Claudio Albini (435 preferenze su 922 votanti). Sarà lei a correre, per la coalizione del centrosinistra, alla carica di sindaco alle prossime elezioni di giugno. Origini campane, 59 anni, per oltre 30 è stata assistente sociale e ora è responsabile dei servizi sociali a Pioltello, "esperienze che mi hanno permesso di conoscere da vicino l’amministrazione pubblica – racconta Volpe – a cui ho sempre affiancato le attività di volontariato in parrocchia. Dal 2014, per otto anni, ho ricoperto il ruolo di assessora alle Politiche sociali, abitative, associazionismo e volontariato nel Comune di Trezzano. In questi anni ho imparato a capire e a farmi carico dei bisogni del territorio, a dialogare in modo costruttivo con le persone e le associazioni per creare sinergie e progettare una città che mette al centro i bisogni del cittadino". "Sfrutterò tutte le mie competenze: credo in un’amministrazione pubblica che mette al centro il capitale umano, che ascolta con attenzione i bisogni delle persone e agisce con determinazione per trovare soluzioni concrete ai problemi di tutti", spiega Volpe.

Progetti per Trezzano "ce ne sono molti – prosegue Volpe –, fondo la mia campagna su una certezza, che non è uno slogan: prima le persone, per rendere Trezzano coesa, solidale e innovativa, con scuole migliori, ristrutturate, più efficienti, con una casa dello sport, un palazzetto bello e grande per le associazioni e per i cittadini. Con soluzioni ai bisogni che la cittadinanza esprime. Ora si parte con la nuova sfida in vista delle elezioni – conclude la candidata –, non si parla più di liste civiche o Partito democratico, ma di coalizione di centrosinistra: dobbiamo arrivare a giugno insieme. Grazie a Claudio – Albini, ndr – per la correttezza e la leale competizione, a tutte le persone che hanno scelto di votarmi, alla mia fantastica squadra che mi ha sorretto, supportato e aiutato in queste settimane. Grazie alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino".