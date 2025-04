San Siro: "Via al tavolo entro Pasqua"

Il sindaco Giuseppe Sala ha dettato ieri la tempistica dei prossimi passi per il nuovo San Siro. A margine della cerimonia per CityWave, il primo cittadino ha spiegato che perché inizi l’iter sul progetto in vista della vendita dello stadio di San Siro "dobbiamo aspettare innanzitutto la chiusura del bando pubblico, però già nelle prossime settimane comincerà un preliminare". "Credo - ha detto nel dettaglio Sala - che prima di Pasqua ci sarà una conferenza di servizio preliminare".

A margine della cerimonia a CityLife Sala ha poi affrontato alcuni degli argomenti più urgenti sul fronte cittadino. A iniziare dalle richieste al governo per i fondi relativi al nuovo Museo della Resistenza e alla Beic, al centro dell’incontro di martedì tra il sindaco e il governatore Attilio Fontana: "Abbiamo due grandi nuovi musei a Milano, il Museo della Resistenza e la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, che di nuovo ci vedono partecipi entrambi. Anche da quel punto di vista serve il dialogo con il governo, tra me e Fontana. Tra me e il governatore sentiremo il ministro della Cultura Alessandro Giuli perché serve un incontro". Altra questione trattata è stata quella "relativa alle Olimpiadi: siamo rassicurati sui tempi, ma siamo in attesa di capire come gli extra costi dei privati verranno coperti".

Il primo cittadino è tornato infine sul Remigration Summit, in programma a Milano il 17 maggio: "Il prefetto Claudio Sgaraglia mi ha detto che lui al momento non ha informazioni certe della presenza di questo incontro. Io gli ho espresso con fermezza l’idea che secondo me non s’ha da fare proprio a Milano".