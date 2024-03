San Siro e il futuro da stadio per i concerti: “Non è solo la Scala del calcio, qui è stata scritta la storia della musica dal vivo”

Milano – Le multinazionali dei concerti e della gestione degli impianti, come Live Nation, Eventim e Asm Global “hanno espresso un grande interesse per San Siro”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato sulla vicenda dello stadio e la possibile nuova vita dell’impianto dedicato ai grandi eventi live nel caso in cui Milan e Inter decidessero di abbandonare il Meazza.

La Maura da ripensare

I grandi organizzatori – ha detto il primo cittadino – “sono intorno al tavolo, io li ho incontrati settimana scorsa per un altro motivo, cioè per ragionare sul calendario dei concerti di quest'anno. Noi stiamo cercando di favorire che i concerti vengano a Milano, tenendo però conto delle esigenze dei cittadini che abitano nei dintorni. Quindi c'è San Siro, c'è La Maura che ha grande potenziale ma così non va bene, se dovesse diventare una sede permanente di concerti bisognerebbe mettere delle infrastrutture, e poi c'è l'Ippodromo”.

Ristrutturazione estiva

Per quanto riguarda l’ipotesi della ristrutturazione dello stadio, Sala ha sottolineato poi “Che se si facessero i lavori di ristrutturazione a San Siro bisognerebbe farli durante l'estate che è il periodo dei concerti e quindi bisognerebbe accelerare i lavori per mettere in condizione La Maura di ospitare meglio i concerti. Detto questo, i promoters sono consapevoli e penso che ancora oggi andare alla Maura è fare di necessità virtù. Non è il luogo ideale a meno che non si cambino alcune cose”.

Bob Marley

"San Siro – ha aggiunto Sala – è la Scala del calcio, la storia del calcio, ma è anche la storia della musica dal vivo, dove ha suonato Bob Marley (nel 1980, ndr). Quindi loro mi dicono che quando parlano agli artisti di un concerto a San Siro c'è questa memoria storica che pesa nella decisione di venire a Milano”.