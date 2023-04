San Patrignano, artigiani puri

“Spazio all’indipendenza”, è questo il nome dello showroom in corso Venezia (aperto al pubblico) che questa settimana, in occasione del Salone del Mobile, ospita le ragazze e i ragazzi di San Patrignano. Protagonisti della settimana sono i ragazzi che ogni giorno animano i laboratori artigianali della comunità: pelletteria, tessitura e carta da parati. San Patrignano è una comunità di recupero che dal 1978 salva vite che sembravano senza speranza. Da allora offre a chi le chiede aiuto, gli strumenti per ripartire, spingendo i ragazzi e le ragazze a ritrovare valori e dignità perduti e a scoprire nuove passioni. Fra queste, anche quella per l’artigianato artistico italiano. Nel tempo infatti San Patrignano ha saputo farsi custode dell’eredità del telaio a licci, della lavorazione del cuoio, dell’ebanisteria e dei parati dipinti a mano. Laboratori che oggi impegnano un centinaio fra ragazze e ragazzi.