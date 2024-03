San Giuseppe. Festa tripla per gli artigiani Oggi a Milano e Brianza festa per 2187 artigiani di nome Giuseppe, celebrando San Giuseppe e la Festa del papà. Dati mostrano prevalenza del nome tra artigiani boomer, con tradizioni che si affievoliscono. Unione Artigiani proponeva dedicare il 19 marzo all'artigianato italiano, ora assorbito nella giornata nazionale del Made in Italy il 15 aprile. L'associazione auspica di ispirare le giovani generazioni sui valori dell'artigianato italiano.