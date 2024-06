Rissa a San Giuliano Milanese: decine di coinvolti, feriti e danni alle auto. Identificati in dieci

San Giuliano Milanese, 24 giugno 2024 – Violenza in città: una rissa nel fine settimana ha avuto come teatro in via Fratelli Cervi: erano coinvolte decine di persone e si segnalano diversi feriti e danni alle auto parcheggiate. Domenica sono stati identificati dieci partecipanti.

Alcuni fotogrammi del video della rissa avvenuta in via Fratelli Cervi a San Giuliano Milanese

La rissa sarebbe scaturita per futili motivi, ma non è un caso isolato: ormai ne avvengono quotidianamente, non solo a San Giuliano ma in tutti i comuni di città metropolitana di Milano. Dopo le proteste dei cittadini il Comitato per l’ordine e la sicurezza ha richiesto un incontro col Prefetto del capoluogo che li ha ricevuti lunedì. All'incontro anche il sindaco di San Giuliano Milanese, Marco Segala.

Appena pochi giorni fa, una rissa avvenuta per strada in corso Buenos Aires, via centralissima di Milano, è stata sedata solo con l’intervento di diversi agenti di polizia: quattro cittadini nordafricani, alla fine, sono stati portati in Questura per essere identificati.