San Giuliano Milanese, rissa tra stranieri: ferito gravemente un 24enne

San Giuliano Milanese (Milano) – Momenti di tensione in via Sanremo questa sera poco dopo le 20 per una rissa che ha visto coinvolti alcuni giovani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 di Milano con una ambulanza della Croce Bianca di Melegnano, un'automedica e i carabinieri.

I paramedici hanno trovato sul posto solo un ragazzo di 24 anni che perdeva molto sangue da un braccio, non è esclusa una ferita da taglio. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato in codice rosso. La rissa ha attirato l'attenzione di molti residenti della zona che hanno lanciato l'allarme chiamando i soccorsi. Ancora poco chiari i motivi della rissa sui quali stanno indagando i carabinieri