San Giuliano, niente campus di Pasqua

"Campus di Pasqua, l’amministrazione comunale non si è mossa per tempo". Dal Partito democratico piovono critiche sull’esecutivo di centrodestra San Giuliano; nel mirino l’organizzazione, poco tempestiva a detta dei Dem, del servizio Sos Pasqua, pensato in accordo con Aias per tendere una mano ai genitori dei bambini della materna e della primaria durante il periodo di sospensione della scuola per le vacanze di primavera.

"Il 26 marzo - ricostruiscono gli esponenti locali del Pd, tra i quali Sinan Al Qudah -, l’amministrazione comunale ha annunciato di voler attivare il servizio Sos Pasqua, che si sarebbe dovuto svolgere nelle giornate del 17, 18, 22, 23 e 24 aprile. Una volta fatto compilare un sondaggio per cogliere i possibili utilizzatori o destinatari, è stato dato tempo dal 3 al 7 aprile (con termine poi prorogato all’11) per le iscrizioni, che purtroppo sono state inferiori rispetto al minimo necessario".

Non si è raggiunto il "quorum" delle 15 adesioni, che era stato indicato come condizione per far partire le attività. "Alcuni genitori si sono trovati in difficoltà - proseguono i Dem - poiché l’Amministrazione ha comunicato solo l’11 aprile, ossia a ridosso delle vacanze, l’impossibilità di attivare il servizio. Un vero peccato. Perché non ci si è mossi per tempo?".

A detta del Partito Democratico, si sarebbe inoltre dovuto rendere più appetibile il costo (25 euro al giorno) del servizio. "Auspichiamo che la prossima volta ci si muova in tempi utili".

