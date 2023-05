San Giuliano, anziano investito e ucciso in bici nella cava: il conducente del mezzo si tuffa nel lago per scappare

San Giuliano Milanese (Milano) – Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso mentre era in sella alla sua bicicletta nella cava in via Lario, nella frazione Sesto Ulteriano di San Giuliano Milanese.

Il 118 è stato allertato subito ma quando i soccorritori sono arrivati sul posto, anche con l'elisoccorso, hanno trovato l'uomo già in arresto cardiaco. Sull’episodio indaga la polizia locale.

A investirlo è stato un furgone, guidato da un uomo, ubriaco, che non c’entra nulla con la cava, dove sono regolarmente presenti mezzi da lavoro. Pare che abbia trovato il cancello aperto e si sia infilato con il furgone, probabilmente rubato. Qui ha fatalmente incrociato la sua strada con l’anziano ciclista che stava facendo una pedalata nella cava, travolgendolo. Ha cercato quindi di scappare ma, non conoscendo la zona ed essendo poco lucido alla guida, si è impantanato col mezzo nel laghetto della cava. A quel punto è sceso e si è gettato in acqua, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma è stato ‘ripescato’ dai sommozzatori dei vigili del fuoco e quindi arrestato dagli agenti di polizia locale.