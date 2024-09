San Donato Milanese: fiamme in un magazzino Lidl, evacuati i locali

San Donato Milanese, 9 settembre 2024 – Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri all’interno di un magazzino del supermercato Lidl di San Donato Milanese, in via Angelo Moro, a poche decine di metri dalla Paullese. Una lavoratrice del punto vendita, 41 anni, è rimasta lievemente intossicata e perciò è stata accompagnata in ospedale per accertamenti, in codice verde. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Per precauzione, l'intera struttura è stata evacuata. Sul posto sono arrivati 5 mezzi dei vigili del fuoco, oltre al personale sanitario, ai carabinieri e alla polizia locale di San Donato, i cui agenti hanno aiutato a regolare la viabilità.

Alle 18 l’incendio era ritenuto "sotto controllo”, benché nella zona fosse ancora visibile il fumo e si avvertisse un acre odore di bruciato. In corso le verifiche per risalire alle cause dell’accaduto.