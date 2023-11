San Donato, inaugurata la nuova autostazione: ecco com’è

San Donato, 9 novembre 2023 – E’ stata inaugurata stamattina l’autostazione di San Donato, nata dalla riqualificazione dell’edificio sul quale, il 3 ottobre 2021, si schiantò un aereo privato con a bordo 8 persone. Lo stabile, a ridosso del terminal della M3 di San Donato, è ora diventato un punto di transito, approdo e partenza per autobus turistici a lunga percorrenza.

A tenere a battesimo la nuova struttura, di fatto già operativa dal 1° luglio, sono stati i gestori, ossia il gruppo Autostazioni Milano, fondato da Air Pullman, Stav e Star Mobility. Presenti all’inaugurazione anche l'assessore alla mobilità di Milano Arianna Censi (l’area, ceduta in concessione, è di palazzo Marino), l’assessore regionale ai trasporti Franco Lucente e il presidente del Municipio 4 di Milano Stefano Bianco.

Estesa su 8.300 metri quadrati, l’autostazione di San Donato è gemella di quella di Lampugnano, a sua volta gestita da Autostazioni Milano. La nuova struttura è tarata per un transito quotidiano di 1000 autobus (potenziali) e dà lavoro a circa 100 persone. E’ stata realizzata con un investimento di 4,2 milioni di euro, a fronte di un contratto decennale partito nel 2016. Sostenibilità ambientale e supporti tecnologici sono solo alcuni dei criteri, in base ai quali è stata concepita. Collocata in una posizione strategica, a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Rogoredo, lo snodo delle tangenziali milanesi e l’aeroporto di Linate, rappresenta il principale hub per la mobilità integrata del Nord Italia.