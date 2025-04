"Salviamo San Siro dalla speculazione" “Sì Meazza“: riqualificazione e verde

"Salviamo San Siro dai cementificatori". All ’assemblea pubblica promossa dal comitato “Sì Meazza“ al Cinema Anteo si presentano più di 200 persone, cittadini convinti che lo stadio della città debba essere salvato "e non dato in pasto alla speculazione immobiliare e finanziaria". A illustrare quella che definisce "la commedia degli imbrogli" è Luigi Corbani, ex vicesindaco e portavoce del comitato che punta a difendere la Scala del calcio: "Se lo stadio è “obsoleto e fatiscente“, perché è stato scelto per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali 2026, proposto dallo stesso sindaco Sala?". Per Corbani, "il vero problema è l’operazione immobiliare complessiva". Una manovra che Roberto Biscardini definisce come "il cavallo di Troia per consentire alle squadre di calcio di sanare i propri debiti attraverso la più grande operazione immobiliare che Milano ha conosciuto in questi anni". Come si muoverà, ora, il comitato? "Con iniziative di carattere legale – dice Corbani –, rivolgendoci alla Procura, alla Corte dei conti e al Tar". Nei prossimi giorni verranno anche create 25 schede "riproducibili e stampabili per spiegare l’operazione che viene già “data per fatta“. Noi non lo permetteremo". I cittadini chiedono "un ammodernamento di San Siro, non la sua distruzione e una vera riqualificazione verde tutt’attorno".

Al suo fianco Claudio Trotta, fondatore di Barley Arts, tra i più importanti organizzatori di concerti: "lo stadio è ancora più che valido – sottolinea –. Può essere riammordernato: serve un bando internazionale".

