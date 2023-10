"Salviamo il parco di Cassano: petizione online per evitare parcheggio"

Petizione online per salvare il piccolo parco pubblico in via L. Da Vinci, al suo posto pronti i lavori per un parcheggio. La richiesta di adesione lanciata, secondo il Comune, con notizie non corrette: "Il progetto del parcheggio, finanziato con risorse del Pnrr, stravolge completamente il piano iniziale di riqualificazione del villaggio residenziale di Cassano d’Adda e dell’area verde circostante con l’acquisizione da Aler. Su questo, che oggi è diventano solo uno specchietto per le allodole, erano stati chiesti e ottenuti i soldi, circa 700mila euro". È quanto si legge nella petizione organizzata dalla cassanese Marta Giussani che ha fatto registrare al momento 542 adesioni. Dal Comune, però, chiariscono che per la riqualificazione del villaggio residenziale di Cassano d’Adda non c’è mai stato un progetto ma solo una proposta, fra l’altro, bocciata perché si tratta di un’area privata in cui - sostengono sempre dagli uffici comunali - l’ente non può intervenire con progetti di riqualificazione né tantomeno è possibile considerarla oggetto per eventuali richiesta di rigenerazione con fondi Pnrr. "Francamente ritengo sia una petizione fondata su una protesta sterile, basata sulla poca conoscenza dei fatti - così l’assessore all’Urbanistica Deborah Bucca -. Il progetto del parcheggio vicino alla scuola in via L. D. Vinci, è una scelta politica di questa Amministrazione che risponde alle numerose richieste dei genitori che accompagnano i figli a scuola e dei residenti della vicina via Monte Grappa che da tempo chiedono una soluzione sulla pericolosa congestione del traffico in quella zona". S.D.