Salviamo il centro storico: "Un incontro pubblico contro un’idea delirante"

Il comitato cittadino e Asso commercianti ottengono un incontro pubblico per salvare il centro storico.

"Dopo una discussione in consiglio comunale a tratti imbarazzante, ringraziamo le opposizioni per aver sollevato il punto avviando la discussione. L’Amministrazione ha dovuto accettare la nostra richiesta di un incontro pubblico plenario aperto a tutta la cittadinanza e alla presenza di tutti i gruppi politici in consiglio comunale", spiegano dai comitati.

La questione riguarda il progetto di via Caduti il quale, secondo i comitati, può essere pericoloso e distruttivo sia per la sopravvivenza delle attività commerciali che per gli aspetti caratteristici del centro storico. "È un progetto disorganico da una scarpa e una ciabatta con un costo folle, che arriverà a 1 milione e 800mila euro, calcolando anche i ristori per le attività e tempi lunghissimi di realizzazione, previsti tra i 9 e i 13 mesi", spiega Walter Lanticina, presidente dell’associazione Commercianti. L’auspicio ora è la massima adesione da parte di tutti i cittadini, perché le sorti del centro storico ricadono sul valore immobiliare di tutti gli immobili di Arese.

Un paese con un centro storico desertificato deprezza. "Nel mentre continuiamo a raccogliere adesioni al Comitato per la tutela del centro storico, per aderire basta recarsi in uno dei negozi di via Caduti ad Arese", conclude Mariagrazia Vinciguerra, presidente del comitato cittadino.